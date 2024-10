Redmi Note 13 5G in offerta a 199€: è l'affare del giorno (8/256 GB)

Lo Xiaomi Redmi Note 13 5G è uno degli smartphone più interessanti della fascia bassa: la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage è ora disponibile al prezzo scontato di 199 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate con PayPal, grazie alla promo in corso su eBay, con la possibilità di sfruttare il codice TECHWEEK24. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia ed è disponibile tramite il box qui di sotto.

Redmi Note 13 5G: un best buy a questo prezzo

Il Redmi Note 13 5G è lo smartphone giusto su cui puntare a meno di 200 euro. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek 6080 affiancato da 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 33 W.

Il sistema operativo è Android 14, con Hyper OS e la garanzia di 2 major update aggiuntivi. Lo smartphone ha tre fotocamere posteriori, con sensore principale da 108 Megapixel. C’è anche la connettività Dual SIM oltre al sensore di impronte digitali e al chip NFC.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto TECHWEEK24 è ora possibile acquistare il Redmi Note 13 5G con un prezzo scontato di 199 euro e con la possibilità di completare l’acquisto anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, grazie a PayPal. Lo smartphone in offerta ha 24 mesi di garanzia. Lo sconto è disponibile di seguito.