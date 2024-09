Redmi Note 13 5G (8/256 GB) è lo smartphone da scegliere oggi sotto i 200€

Acquistare un ottimo smartphone da meno di 200 euro è possibile: basta puntare sullo Xiaomi Redmi Note 13 5G. Lo smartphone, nella variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, è ora protagonista di una nuova offerta su eBay. Grazie al codice sconto PSPRSETT24, il mid-range della casa cinese è ora acquistabile al prezzo scontato di 199,99 euro, confermandosi un vero e proprio best buy per la sua fascia di prezzo. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi, tramite PayPal, e lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Redmi Note 13 5G: il best buy di oggi a meno di 200 euro

La scheda tenica del Redmi Note 13 5G conferma la qualità dello smartphone, in rapporto al prezzo. Tra le specifiche, infatti, troviamo un ben display AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Lo smartphone è dotato del SoC MediaTek Dimensity 6080, che garantisce la possibilità di utilizzare la rete 5G, oltre che di 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh.

C’è anche il supporto alla ricarica rapida da 33 W. Il sistema operativo è Android 14 con 2 major update garantiti. Lo smartphone ha tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 108 Megapixel, il supporto Dual SIM, il chip NFC e un sensore di impronte digitali laterale.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRSETT24, da aggiungere al carrello prima di completare l’ordine, è ora possibile acquistare il Redmi Note 13 5G con un prezzo scontato di 199,99 euro. L’acquisto può avvenire anche con pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal come metodo di pagamento. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello.