Redmi Note 12S ti SORPRENDE e CONQUISTA, oggi a 261€ su Amazon

Redmi Note 12S è uno dei migliori mediogamma Android di questi ultimi mesi e con questa offerta di Amazon è pronto per diventare tuo. In vendita al prezzo shock di appena 261€ con tanto di consegna rapida gratuita con i servizi Prime, ti chiederai come sia possibile che un device di questo livello possa costare così poco.

Basta un rapido sguardo all’immagine sottostante per scoprire che, nonostante il prezzo conveniente, il telefono a marchio Redmi ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze.

Il mediogamma Redmi Note 12S costa davvero poco su Amazon: occasione d’oro

Bello e design come uno dei più blasonati top di gamma Android del momento, Redmi Note 12S monta un bel pannello AMOLED da 6.43 pollici super smooth a 90Hz ad altissima risoluzione tramite cui guardare video con dettagli inimmaginabili; inoltre, sotto il cofano il potente processore octa core MediaTek sfrutta 8 GB di RAM per avviare in un istante ogni app di cui hai bisogno.

Il device è alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W per un’autonomia lunga un giorno, mentre sul retro un comparto fotografico triplo è pronto a sorprenderti con il sensore principale da 108MP con IA per foto e video sempre perfetti.

Con un prezzo di vendita in sconto pari ad appena 261€, addirittura con gli auricolari inclusi, lo smartphone a marchio Redmi è l’offerta Amazon che non devi assolutamente farti scappare; mettilo nel carrello in questo istante e preparati a utilizzarlo già dalla giornata di domani con la consegna rapida gratuita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.