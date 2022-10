Redmi Note 12 UFFICIALE: midrange premium dal prezzo TOP

In queste ore il sub brand di Xiaomi ha appena svelato i nuovi Redmi Note 12 Pro. Tuttavia, oltre alle ammiraglia, la compagnia ha svelato un mediogamma molto intrigante: si chiama Redmi Note 12 e ha un display AMOLED a 120 Hz, un processore Snapdragon 4 Gen 1, la fast charge da 33W e non solo. Vediamo tutti i dettagli nell’articolo completo. Il modello base è esteticamente identico alle controparti Pro, tuttavia le sue caratteristiche sono inferiori, così come il prezzo di lancio.

Partiamo dallo schermo: c’è un pannello AMOLED di Samsung con foro al centro e dimensioni di 6,67 pollici. La risoluzione è FullHD+, il refresh rate è da 120 Hz e la frequenza di campionamento al tocco è di 240 Hz. C’è una luminosità di ben 1200 nit e il supporto alla gamma colori DCI-P3.

Redmi Note 12: le caratteristiche

Sotto la scocca batte il nuovo processore low-cost di Qualcomm, lo Snapdragon 4 Gen 1, coadiuvato da RAM di tipo LPDDR4x e storage di tipo UFS 2.2. C’è la skin MIUI 13 basata su Android 12.

Anteriormente c’è una selfiecam da 8 Megapixel e posteriormente troviamo un sensore principale da 48 Megapixel, coadiuvato da una lente da 2 Mega. È certificato IP53 e il fingerprint è posto sul frame laterale. Non manca il blaster IR, il jack audio da 3,5 mm, la Dual SIM, il 5G, il WiFi dual band, il Bluetooth 5.1, il GNSS e la Type C. La batteria è da 5000 mAh con fast charge da 33W.

I prezzi partono da 1199 yuan, ovvero 166 dollari e sarà disponibile in Cina dal 31 ottobre in nero, bianco e blu. Da noi arriverà fra qualche mese. Intanto, vi segnaliamo Redmi Note 11 a 186,99€ su Amazon. È un vero affare per uno smartphone leggero, equilibrato, potente il giusto e con un bel design. Le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del dispositivo.

