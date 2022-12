Redmi Note 12 Pro+ arriverà con una fotocamera da 200 Megapixel

Redmi Note 12 Pro+ sarà un flagship killer o un device di fascia medio-alta con caratteristiche uniche. Abbiamo appena appreso infatti, che disporrà di una fotocamera principale da ben 200 Megapixel e che sarà lanciato in India e nel resto del mondo molto presto.

Come ricordiamo, la gamma Note 12 del sub brand di Xiaomi è stata presentata due mesi or sono in terra locale ma deve ancora approdare ufficialmente nel resto del mondo. La compagnia non ha confermato alcun dettaglio per il debutto internazionale ma oggi, grazie ad un noto insider del web, scopriamo come sarà fatta la variante indiana del modello di punta che, verosimilmente, sarà molto simile a quella global.

Redmi Note 12 Pro+: tutto quello che sappiamo

Il leakster Mukul Sharma ha appena comunicato che la gamma Note 12 arriverà presto in India ma non c’è una data di rilascio precisa, al momento. Ci sarà una main camera da 200 max e gli altri dettagli arriveranno presto.

[Exclusive] Can confirm that the Redmi Note 12 series is coming soon to India.

The Indian variant of the Redmi Note 12 Pro+ will feature a 200MP main camera.

Will share more details soon.

Feel free to retweet😉#RedmiNote12series #RedmiNote — Mukul Sharma (@stufflistings) December 6, 2022

Potrebbe essere diverso anche il nome del dispositivo; mentre da noi potrebbe giungere con il marchio di POCO, in India potrebbe godere del moniker Xiaomi 12i HyperCharge. Fra le altre cose, citiamo la presenza di uno schermo OLED con foro al centro da 6,67 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel, refresh rate di 120 Hz, ma non solo. Il processore è un Dimensity 1080 di MediaTek con RAM di tipo LPDRR4x e storage UFS 2.2. La batteria invece, è da 5000 mAh con ricarica rapida da 120W. Ci sarà una versione 4G e una 5G nel paese. La prima potrebbe essere “meno performante”, con schermo FHD+, Snapdragon 732G e 8 GB di RAM.

