Redmi Note 12 Pro 5G: in offerta su Amazon a QUESTO PREZZO è davvero IMPERDIBILE

La fascia media ha un nuovo punto di riferimento: con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, infatti, è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G al prezzo scontato di 246 euro. Si tratta di una promozione da cogliere al volo per mettere le mani su di uno smartphone completo e veloce, in grado di utilizzare il 5G e di garantire un’autonomia ben al di sopra della media del mercato. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G: a questo prezzo è un best buy assoluto

Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ha tutto quello che serve per garantire prestazioni eccellenti. A gestire il funzionamento dello smartphone, infatti, c’è l’ottimo SoC MediaTek Dimensity 1080 che viene supportato da 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage oltre che da una batteria da ben 5.000 mAh che può contare anche sulla presenza della ricarica rapida da 33 W.

Tra le specifiche tecniche dello Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G troviamo anche un ampio display da 6,7 pollici con pannello AMOLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone presenta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 con MIUI.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G al prezzo scontato di 246 euro. Lo smartphone raggiunge così il suo nuovo minimo storico su Amazon diventando un punto di riferimento per tutti gli utenti in cerca di uno smartphone da meno di 250 euro. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.