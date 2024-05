Redmi Note 12 Pro 5G in offerta: il prezzo scivola sotto i 180€

Il Redmi Note 12 Pro 5G è un eccellente dispositivo di fascia media che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e un refresh rate di 120Hz, il telefono garantisce una visualizzazione fluida e colori vibranti.

Sotto il cofano, il Note 12 Pro 5G è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 1080, che offre prestazioni solide sia per il multitasking che per i giochi, accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di storage interno. La batteria da 5000mAh assicura una lunga autonomia, supportata da una ricarica rapida da 67W che permette di ricaricare il dispositivo fino al 79% in soli 30 minuti​.

Il comparto fotografico del Redmi Note 12 Pro 5G include una fotocamera principale da 50MP con sensore Sony IMX766 e stabilizzazione ottica dell’immagine, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e una macro da 2MP. La fotocamera frontale è da 16MP, perfetta per selfie di qualità. Questo setup permette di scattare foto dettagliate e video fino a 4K​.

Il Redmi Note 12 Pro 5G offre un design elegante e minimalista, prestazioni affidabili e un display eccezionale, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo bilanciato e potente senza spendere troppo.