Redmi Note 12 Pro 4G: il flagship killer low-cost sarà un Best Buy?

Presto conosceremo il famigerato flagship killer (aka midrange premium) Redmi Note 12 Pro 4G. Secondo due portali per la certificazione, questo sarà il rebrand di un altro smartphone che giungerà in altri mercati selezionati e che avrà il moniker di Redmi Note 11 Pro 2023.

Redmi Note 12 Pro: il rebrand del Note 11 Pro 2023

Andiamo con ordine: il sub brand di Xiaomi si sta preparando per svelare due nuovi smartphone di fascia media in tutti i mercati internazionali. Si chiameranno appunto, Note 12 Pro 4G e Note 11 Pro 2023. Sono stati avvistati su diversi portali per la certificazione online. Facciamo il punto su cosa sappiamo ad oggi.

Avendo lo stesso numero di modello capiamo bene che saranno identici su tutti i fronti; cambierà il nome, ma il resto praticamente resterà invariato. I dispositivi sono apparsi anche sul website per la certificazione NTBC e sul TDRA. A notare le somiglianze ci ha pensato il tipster Mukul Sharma.

Ma cosa sappiamo di questo/questi smartphone? Semplice: si parte dalla memoria RAM che dovrebbe essere di 8 GB, ma non dimentichiamo che disporrà di uno schermo FullHD+ con 120 Hz di refresh rate e del processore Snapdragon 732G. Non mancherà poi Android 13 con skin MIUI 13 aggiornabile alla versione 14. Dulcis in fundo, potrebbe esserci una main camera da 108 megapixel coadiuvata da altre ottiche. I rumors indicano che questo particolare device sarà anche il rebrand di un altro prodotto già esistente: il Note 10 Pro. Insomma, la confusione è sicuramente tanta, ma ne sapremo di più nei giorni a venire. Restate connessi con noi. Quel che è certo, è che arriverà in più mercati, probabilmente anche nel nostro.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Redmi Note 11 Pro si trova su Amazon in sconto a soli 269,90€ con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo del telefono.

