Redmi Note 12 Pro 4G: avvistato e pronto al lancio

Dalle informazioni trapelate online scopriamo che il debutto del nuovo mediogamma Redmi Note 12 Pro 4G sembra essere alle porte. Dal portale del database IMEI scopriamo che il midrange low cost sta per giunger in tutti i mercati internazionali. Ma cosa sappiamo del suddetto smartphone? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Come tutti sappiamo, Xiaomi sta presentando moltissimi prodotti in queste settimane. A breve conosceremo la famiglia Xiaomi 13 e di recente abbiamo visto la line-up Redmi Note 12. Oggi scopriamo che un nuovo device della gamma è prossimo a venir commercializzato online. Parliamo sempre di presentazioni cinesi perché in Europa questi telefoni giungono con qualche mese di ritardo. Non di meno, abbiamo visto che spesso le iterazioni Global possono differire in termini di specifiche tecniche.

Redmi Note 12: cosa sappiamo?

Dai leaks vediamo che il lancio del Redmi Note 12 Pro+ 5G è alle porte, ma presto potremmo conoscere anche la versione 4G LTE visto che è apparsa sul web. Non conosciamo i dettagli ma il rapporto del sito Xiaomiui fa luce su alcune caratteristiche chiave.

Il Note 12 Pro sarà un Note 10 Pro sotto mentite spoglie ma in India si potrebbe chiamare Xiaomi 12i HyperCharge per via del supporto alla fast charge da 33W. Dal sito IMEI scopriamo che ha il nome in codice sweet_k6a_global. Le specifiche tecniche saranno da mediogamma: ci aspettiamo un processore Snapdragon 732G, una batteria capiente da oltre 5000 mAh e non solo. Il display potrebbe essere un’unità Super AMOLED da 6,67″ con HDR10 e refresh rate da 120Hz. Arriverà probabilmente con Android 12 e skin MIUI 13.

