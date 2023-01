Redmi Note 12: la versione Global avrà una fotocamera in più

Presto arriverà anche da noi la versione Global dell’apprezzatissimo – quanto vendutissimo – Redmi Note 12 Pro. Il dispositivo europeo/indiano presenterà una fotocamera aggiuntiva rispetto alla controparte cinese, secondo quelli che sono gli ultimi rumor emersi in rete.

Redmi Note 12: cosa sappiamo del modello Global?

Come molti di voi sapranno, Xiaomi sta per lanciare la serie Redmi Note 12 in India; il debutto è previsto per il 5 gennaio e dopo il suddetto paese, toccherà finalmente anche a noi. All’interno della serie troveremo tre modelli: il Note 12, il Note 12 Pro e il Note 12 Pro+. Stando ai teaser e ai leaks, i telefoni indiani saranno identici alla controparte cinese, ma la versione vanilla potrebbe differire leggermente. Considerando che spesso i modelli destinati al mercato dell’India sono simili a quelli Global, ci aspettiamo le medesime rimodulazioni anche noi.

Dai render condivisi da Xiaomi India, Redmi Note 12 basico che arriverà in India e in Europa, sarà leggermente diverso da quello cinese. Qui infatti avremo tre fotocamere, mentre in Cina il telefono ne ha solo due. Tuttavia, non abbiamo modo di capire se il modulo principale sarà da 48 megapixel o se presenterà, anch’esso, delle divergenze. Ve loo faremo sapere. Magari noi vedremo un’ultrawide, visto che la controparte asiatica ne è provvista. Sul fronte delle specifiche tecniche però, tutto il resto dovrebbe rimanere invariato; schermo da 6,67 pollici AMOLED FullHD+ con refresh rate da 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, selfiecam da 8 mega, fingerprint posto sul frame laterale, skin MIUI 13 basata su Android 13, batteria capiente da oltre 5000 mAh con ricarica rapida da 33W.

