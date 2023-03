Redmi Note 12 sta arrivando: Xiaomi fissa data di lancio

A pochi giorni dal leak delle specifiche tecniche di Redmi Note 12 4G, la stessa Xiaomi conferma l’imminente presentazione internazionale della gamma Redmi Note 12. Il debutto ufficiale è avvenuto nel novembre 2022 in Cina, mentre nel 2023 è arrivato finora solo in India. Due mesi dopo l’approdo a Nuova Delhi e dintorni, anche Xiaomi Italia conferma il debutto della serie Redmi Note 12 nel Belpaese tra nove giorni, con lo slogan “Vivi di colori”.

Redmi Note 12 in arrivo in Italia a breve

Su Twitter è infatti apparso il post teaser ufficiale sull’account di Xiaomi Italia, dove si vedono chiaramente forme rotonde molto colorate e luminose. A cosa alludono? Con ogni probabilità si tratta di un riferimento al comparto fotocamera, con gli anelli dei sensori illustrati in 3D e accenno alla ricchezza delle immagini scattate.

Riprendendo le specifiche del Note 12 4G, possiamo aspettarci in tale caso specifico un sensore principale da 50 MP accompagnato da uno da 8 MP ultra-grandangolare e una terza lente da 2 megapixel per macro o profondità. Nel caso del Redmi Note 12 Pro il kit è il medesimo, e riesce a effettuare riprese anche in 4K a 30fps.

Altrettanto degno di nota sarà il display che, sempre per il Note 12 Pro, è un OLED FullHD+ da 6,67 pollici con refresh rate pari a 120Hz e supporto a Dolby Vision e HDR10+ per migliorare la resa dei contenuti multimediali. Attenzione però ad eventuali modifiche in arrivo nella iterazione europea: non è una novità, del resto, la dotazione di componenti leggermente differenti tra un mercato e un altro, specie per quanto concerne il chipset sotto la scocca.

Quando si terrà il lancio?

Venendo alla data di lancio, l’evento ad hoc per la serie di smartphone in questione si terrà il 23 marzo alle 23:00 ore cinesi, ovvero alle 16:00 nostrane.