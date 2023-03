Redmi Note 12 4G senza più segreti: ecco le specifiche tecniche

Non è passato molto tempo dal leak di Xiaomi Smart Band 8, il prossimo fitness tracker del marchio cinese, e già abbiamo accesso a dettagli ufficiali riguardanti un altro dispositivo dello stesso marchio. All’interno del database Geekbench è infatti apparso lo smartphone Redmi Note 12 4G, iterazione più conveniente – e probabilmente meno performante – della omonima linea Redmi Note 12 di fascia medio-bassa.

Le specifiche tecniche di Redmi Note 12

Grazie agli occhi attenti dei colleghi di 91mobiles possiamo andare alla scoperta di Redmi Note 12 4G, un modello mid-range pronto ad approdare sul mercato internazionale. Stando ai dati pubblicati sulla piattaforma di benchmark, il telefono sarà dotato di un processore Snapdragon octa-core non specificato (forse una versione overcloccata dello Snapdragon 680 visto nel predecessore Redmi Note 11 4G) con frequenza massima pari a 2,8 GHz e GPU Adreno 610. Sotto la scocca si dovrebbero trovare poi 4 GB di RAM e almeno 64 GB di memoria interna.

Come potete leggere sopra, su Geekbench ha raggiunto 422 punti nel test single-core e 1252 punti nel test multi-core. In aggiunta, Redmi Note 12 4G sembra destinato ad arrivare con Android 13 e personalizzazione MIUI 14.

Venendo al resto della scheda tecnica, stando a precedenti rumor diffusi dai soliti tipster del settore il Note 12 4G avrà un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+, refresh rate pari a 120Hz e batteria da 5.000 mAh con ricarica a 33W. Il comparto fotocamera, invece, dovrebbe comporsi di un sensore anteriore da 13 megapixel e tre lenti sul retro: 50 MP nella principale, 8 MP per l’ultra-grandangolare e 2 MP per macro o profondità.

Sebbene Xiaomi non abbia confermato i dettagli ufficiali del lancio del dispositivo mobile, dati i rumor pubblicati fino a oggi possiamo intuire che Redmi Note 14 4G debutterà in India e solo di seguito approderà in altri mercati, compreso quello europeo.