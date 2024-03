Redmi Note 12: a QUESTO PREZZO su Amazon è da prendere subito

Il Redmi Note 12 è lo smartphone giusto per chi vuole spendere poco. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare questo modello di Xiaomi con un prezzo scontato di 133 euro. Il modello in offerta è dotato di 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Considerando il prezzo richiesto, lo smartphone di Xiaomi può rappresentare la scelta più conveniente sul mercato oggi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 12: a questo prezzo è un ottimo acquisto

Il Redmi Note 12 in offerta oggi su Amazon è dotato di un’ottima scheda tecnica, soprattutto considerando il prezzo a cui viene proposto. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da notare anche il SoC Qualcomm Snapdragon 685, affiancato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. C’è poi una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14. Lo smartphone è Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Redmi Note 12 al prezzo scontato di 133 euro. Si tratta di un prezzo ottimo, in rapporto alle specifiche, che rende lo smartphone di Xiaomi il modello giusto per tutti gli utenti con un budget ridotto che sono alla ricerca di un ottimo smartphone. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.