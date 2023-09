Redmi Note 12 5G: la versione con 4/128GB scontata del 42% su eBay

Il Redmi Note 12 5G è sotto i riflettori non solo per essere uno smartphone di fascia media dalle prestazioni elevate, ma anche perché oggi lo trovate a un prezzo bomba su eBay. La versione con 4GB di RAM e 128GB di memoria di archiviazione può essere vostro a soli 174,99 euro grazie allo sconto incredibile del 42%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e il prezzo finale è il più basso mai raggiunto da questo device in questa configurazione.

Redmi Note 12 5G: caratteristiche tecniche di alta qualità

Sorprende il display touchscreen da 6.67 pollici che pone questo Redmi al vertice della categoria grazie soprattutto alla risoluzione di 2400×1080 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo Redmi Note 12 non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-Fi e il GPS.

Questo Redmi Note 12 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 48 megapixel che permette al device di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel e di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920×1080 pixel. Lo spessore di 8mm è veramente contenuto e rende questo Redmi Note 12 ancora più spettacolare.

Da non sottovalutare, poi, il potente processore Snapdragon 4 Gen 1 e la possibilità di espandere la memoria di archiviazione fino a 1TB. Insomma, stiamo parlando di un dispositivo eccellente come rapporto qualità – prezzo e vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire questa occasione di eBay: Redmi Note 12 5G a soli 174,99 euro. Per raggiungere questo prezzo non dovrete fare altro che andare su eBay e godere dello sconto del 42%. Il venditore, infine, è super affidabile come certificato dal 99,6% di feedback positivi su oltre 31mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.