Redmi Note 11T Pro+: ecco come sarà (FOTO)

Sappiamo che pochi mesi fa Xiaomi ha tolto i veli alla lin-up di fascia media Redmi Note 11; i dispositivi erano molto buoni e hanno ottenuto un gran successo in tutto il mondo, ma effettivamente, sono risultati poco performanti all’atto pratico. Adesso, con la gamma Note 11T invece, sembra che Redmi abbia colmato le lacune della vecchia gamma e ha promesso un boost di potenza non da poco con i futuri terminali.

La compagnia cinese si sta preparando a lanciare sul mercato (cinese e poi internazionale) il duo Note 11T Pro e Pro+; quest’ultimo dovrebbe essere un prodotto di fascia medio-alta, con processore Dimensity 8100 di MediaTek sotto la scocca. Dovrebbe vantare anche alcune chicche hardware molto interessanti per la fascia di prezzo in cui si colloca, come ad esempio, il jack audio da 3,5 mm. Oggi poi, grazie ai nuovi teaser poster emersi online, scopriamo nuovi intriganti informazioni.

Redmi Note 11T Pro e Pro+: ecco cosa sappiamo

Questi nuovi poster pubblicitari sono stati pubblicati online prima del debutto ufficiale del duo previsto per oggi, 24 maggio 2022. I rteaser condividono grandi curiosità sul modello Pro+, il più performante della serie.

Il dispositivo sarà uno dei primi gadget di fascia media a godere del Bluetooth 5.3 che consente di avere una latenza molto bassa (cosa molto importante per chi gioca con lo smartphone con controller collegati); anche la connessione risulterà più stabile. Ci sarà il Codec audio LC3 e il consumo energetico sarà più basso dei modelli precedenti. Unitamente al device, verranno annunciati i nuovi auricolari Redmi Buds.

Ci sarà anche la nuova colorazione “Atomic Silver”. La fotocamera avrà una “camera Deco interamente in metallo integrata“. Il sensore principale sarà quindi un’ottica da 64 MP con sensore da 1/1,72 pollici e pixel da 1,6μm. Presente anche il jack per le cuffie da 3,5 mm. Come detto, il Redmi Note 11T Pro+ presenterà il SoC Dimensity 8100 con memorie LPDDR5. Lo schermo tuttavia, sarà un pannello LCD con refresh rate da 144 Hz.

Intanto, se cercate un device a poco, vi segnaliamo l’ottimo Redmi Note 11 in super sconto a soli 198,00€.

