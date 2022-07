Redmi Note 11S, tutto ciò che vuoi da un medio gamma a prezzo REGALO

Inutile girarci attorno: Xiaomi Redmi Note 11S è uno dei migliori smartphone di fascia media di questi ultimi mesi grazie alla sua incredibile scheda tecnica e l’ottimo rapporto qualità/prezzo, quest’oggi a un nuovo minimo storico grazie a questa offerta su Amazon.

Infatti, con uno sconto del 31%, ti bastano appena 208€ per ricevere a casa in 1 giorno uno smartphone che saprà soddisfare tutte le tue necessità senza mai farti pentire dell’acquisto effettuato.

Xiaomi Redmi Note 11S crolla di prezzo su Amazon con il 30% di sconto: occasione d’oro

Dotato di un design bello e giovanile, frontalmente trova posto un incredibile display AMOLED da 6.43 pollici ad altissima risoluzione: è una gioia da utilizzare in ogni contesto, dai giochi fino alla visione di contenuti video oppure alla semplice navigazione in rete. La calibrazione del display è una delle migliori in questa fascia di prezzo mentre la luminosità ti permette di utilizzarlo al chiuso e all’aperto senza alcun compromesso.

Sotto la scocca il potente processore octa core di MediaTek è sempre pronto a rispondere alle tue necessità senza mai un lag, merito della RAM super veloce e dello spazio interno che non finisce mai, mentre la capiente batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida per offrirti tantissime ore di autonomia anche dopo appena 30 minuti di carica. Che direi poi della fotocamera posteriore quadrupla con un sensore principale da 108 MP per scatti sempre eccellenti?

L’offerta di oggi non ti permette di nasconderti dietro una scusa per far finta di niente: se sei alla ricerca di un medio gamma di tutto rispetto con una scheda tecnica moderna e potente, oggi è la tua occasione per ricevere in 1 giorno uno dei migliori device degli ultimi mesi. Mettilo subito nel carrello ed entra anche tu a far parte dei tanti utenti che non possono più immaginare un solo minuto senza l’ottimo device di Xiaomi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.