Redmi Note 11: quad cam e super batteria a prezzo FOLLE (-27%)

L’offerta Amazon di oggi ti permette di mettere le mani sul Redmi Note 11, un vero e proprio medio gamma, al prezzo di un comune smartphone economico grazie al 27% di sconto. Ad appena 182€ il device del colosso cinese ha tutto ciò di cui hai bisogno in uno smartphone per telefonare, scattare foto e registrare video di buona qualità, giocare, chattare con i tuoi amici, navigare in rete e molto altro.

Lo smartphone del sub brand di Xiaomi è apprezzato per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo e per la presenza di un design bello e appagante che lo distingue profondamente dal resto degli smartphone in questa fascia.

Redmi Note 11 con il 27% di sconto su Amazon è lo smartphone da acquistare

Il device monta un bellissimo display AMOLED da 6.43 pollici ad altissima risoluzione con una buona calibrazione dei colori, mentre sotto la scocca è presente un potente processore octa core in grado di avviare rapidamente tutte le app di cui hai bisogno senza lag o impuntamenti vari. Inoltre, è anche presente una capiente batteria da 5000 mAh sapientemente ottimizzata per assicurarti molte ore di utilizzo.

Redmi Note 11 è un bust buy anche per via della sua fotocamera quadrupla e del sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) in grado di scattare foto ad alta risoluzione e girare video ad alta qualità.

Acquista subito lo smartphone di Redmi fintanto che puoi riceverlo a casa in appena un giorno pagandolo il 27% in meno del suo prezzo di listino, un’occasione che lo rende facilmente uno tra gli smartphone economici più interessanti di questo momento. Ti assicuriamo che resterai stregato dalla qualità costruttiva del device e la sua scheda tecnica sempre pronta a soddisfare le tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.