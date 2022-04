Redmi Note 11 Pro+ in OFFERTA: per pochi giorni a 329€

A distanza di pochi giorni dalla presentazione ufficiale di Redmi Note 11 Pro+ 5G, in occasione dello Xiaomi Fan Festival l'ottimo smartphone di fascia media del colosso cinese è in offerta su Goboo a 329€ grazie a un codice sconto (in pagina) del valore di 20€.

Lo smartphone in questione, uno tra i migliori device nella fascia media di questo inizio 2022, ti arriva a casa con spedizione espressa gratuita e con la policy di reso entro 14 giorni.

Redmi Note 11 Pro+ 5G è in offerta su Goboo

Disponibile in entrambi i tagli di memoria 6+128 GB e 8+256 GB, il device è in grado di assicurarti un'ottima esperienza di utilizzo grazie ad una scheda tecnica ben equilibrata e un design che non ha nulla da invidiare ai dispositivi ben più costosi e blasonati.

Frontalmente trova posto un ottimo pannello AMOLED da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ con fotocamera punch hole centrale e frequenza di aggiornamento a 120 Hz: questa specifica non è per niente scontata in questa fascia di prezzo, anzi, e garantisce un utilizzo appagante durante l'utilizzo quotidiano del device.

Sotto la scocca dalle ottime rifinitura è presente il potente processore MediaTek Dimensity 920, un chip con supporto alla connettività 5G, che viene affiancato da 6/8 GB di RAM e 129/256 GB di spazio interno: l'hardware è più che in grado di garantirti un utilizzo del device senza limitazioni, sia durante l'uso quotidiano che anche nei task più impegnativi.

Che dire poi dell'ottimo modulo fotografico triplo posteriore con un sensore principale da 108 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP; tutte le lenti ti assicurano un'esperienza di scatto di alto livello, anche in condizioni di luminosità impegnative. Sotto la scocca, inoltre, è presente anche un modulo batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W che ti permette di ricaricare completamente il device da 0 al 100% in appena 30 minuti.

Redmi Note 11 Pro+ 5G è disponibile a soli 329€ su Goboo.com, nelle colorazioni Grigio grafite e Verde foglia. Basta selezionare il coupon da 20 euro e procedere all'acquisto del prodotto, il telefono ti arriva a casa con in omaggio l'ottima smartband Xiaomi Mi Smart Band 6 e una comoda sacca riutilizzabile.