Redmi Note 11 Pro+ 5G in SUPER OFFERTA a 329€

Presentato la scorsa settimana in via ufficiale, Redmi Note 11 Pro+ 5G è il nuovo arrivato della famiglia di prodotti Redmi Note 11. Lo smartphone è in offerta su Aliexpress a 329€, un prezzo mai visto prima con spedizione espressa e sconto di ben 120 euro rispetto al listino.

Il nuovo modello è disponibile in configurazione da 6 o 8 GB di RAM, con una memoria interna di 128 GB. Le colorazioni disponibili su Aliexpress sono 3: Graphite Gray, Forest Green e Star Blue.

Redmi Note 11 Pro+ ha un design in linea con la famiglia di prodotti di appartenenza, con un display punch-hole davanti, bordi squadrati e un retro dominato dall'ampio modulo fotografico. Quest'ultimo ospita un'ottica principale da ben 108MP, affiancata da una ultra-grandangolare e da un sensore macro.

Il display di Note 11 Pro+ è un AMOLED DotDisplay di ottima qualità, in risoluzione FullHD+ e con refresh rate variabile fino a 120Hz, caratteristica di certo non scontata su questa fascia di prezzo. Sotto la scocca batte un potente SoC MediaTek Dimensity 920, chip octa-core 5G di ultima generazione, affiancato da 6 o 8 GB di memoria RAM.

Anche il comparto audio non è da meno, questo Pro+ monta un sistema stereo realizzato in collaborazione con JBL e in grado di coniugare potenza e qualità sonora. Come di consueto, non può mancare la velocissima ricarica rapida HyperCharge a 120W, che permette allo smartphone di passare da 0 a 100% in circa 30 minuti.

Redmi Note 11 Pro+ 5G in OFFERTA

Per l'arrivo della primavera, Xiaomi ha inaugurato lo Xiaomi Fan Festival con sconti e promozioni su tanti dispositivi. Su Aliexpress il nuovo Redmi Note 11 Pro+ 5G si trova in offerta a partire da 329€ per la variante da 6/128 GB. Per sbloccare l'offerta completa occorre aggiungere il coupon da 20€ presente in pagina e procedere all'acquisto, una volta aperto il carrello il prezzo finale risulterà doppiamente scontato, con un risparmio complessivo di ben 120 euro.

Bastano 20 euro in più per la versione dotata di 8 GB di memoria RAM, vale la pena prendere in considerazione questo modello, che potrebbe offrire una longevità maggiore.