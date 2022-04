Redmi Note 11, mega batteria e fotocamera quadrupla in offerta SHOCK

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone Android economico, con una scheda tecnica bilanciata, una buona fotocamera e un’autonomia stellare? L’ottimo Redmi Note 11 è in offerta su Amazon e ti offre tutte queste caratteristiche a un prezzo che non puoi assolutamente farti scappare.

Infatti, grazie a uno sconto del 31% che lo porta appena sopra la soglia dei 170€, il device del colosso cinese arriva a casa tua in appena 1 giorno e ti garantisce un’esperienza di utilizzo che non credevi possibile per un device economico.

Redmi Note 11 cala del 31% in questa ghiotta offerta di Amazon

Il device è munito di un buon pannello AMOLED da 6.43 pollici ad alta risoluzione con fotocamera punch hole centrale: si tratta di una unità ben bilanciata, con ottimi angoli di visuale e perfetta per guardare contenuti multimediali, giocare o semplicemente navigare in rete. Posteriormente, come avrai sicuramente notato dall’immagine qui in alto, è presente un modulo fotografico costituito da ben quattro sensori con il principale da 50 MP. Il device ti offre la libertà di sbizzarrirti in qualunque tipologia di scatto, anche in condizioni di scarsa luminosità grazie alle ottimizzazioni software e agli algoritmi dell’intelligenza artificiale.

Dotato di due speaker stereo per un ascolto della musica di una certa qualità, uno dei punti forti dello smartphone è senza ombra di dubbio l’autonomia. La batteria da 5000 mAh, accoppiata alla ricarica rapida da 33Wm ti garantisce un giorno e più di autonomia per darti modo di utilizzare il device senza temere di restare a secco proprio sul più bello.

Insomma, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’ottimo smartphone di Redmi per riceverlo a casa in appena 1 giorno. Tantissimi utenti lo hanno già acquistato e sono rimasti sbalorditi dalla grande qualità del design, l’hardware potente e la batteria di lunghissima durata.