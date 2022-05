Redmi Note 11, mega batteria e 4 fotocamere a prezzo FOLLE su Amazon

L’offerta di Amazon di oggi sull’ottimo Redmi Note 11 è una di quelle che non puoi farti assolutamente scappare: acquista subito lo smartphone di fascia media di Xiaomi a un prezzo che sembra quasi ridicolo.

Infatti, grazie a uno sconto del 24%, il prezzo dell’ottimo smartphone medio gamma crolla sotto la soglia dei 190€ e ti assicura prestazioni tipiche di device che arrivano a costare anche due volte tanto.

Redmi Note 11 crolla su Amazon con un’offerta che non puoi farti scappare

Frontalmente è presente un buon pannello AMOLED da 6.43 pollici ad altissima risoluzione Full HD+ con fotocamera punch hole centrale e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Il telaio in alluminio è ben realizzato e conferisce al device un aspetto premium sotto ogni punto di vista, ma la vera chicca dell’offerta di oggi è la presenza di una fotocamera quadrupla sul retro.

Assieme al sensore principale da 50 MP si muovono altri tre sensori che ti permettono di scattare ogni tipologia di foto e in qualunque condizione di luce; inoltre, quando non sai che modalità utilizzare, l’intelligenza artificiale ti consiglia le varie modalità al fine di ottenere il migliore scatto possibile. Che dire poi della batteria da ben 5000 mAh che ti assicura un giorno e più di utilizzo senza temere di restare a secco a metà giornata, senza avere necessità di un power bank a portata di mano per evitare di ritrovarti con il telefono scarico.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’ottimo smartphone di Redmi in offerta su Amazon e unisciti alle tantissime persone che l’hanno già acquistato e ne sono rimaste entusiaste. Non ti pentirai nemmeno un secondo dell’incredibile rapporto qualità/prezzo del device e dell’ottima esperienza utente.