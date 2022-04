Redmi Note 11, mega batteria da 5000mAh: offerta IMPERDIBILE

Sei alla ricerca di uno smartphone Android di design, con un ampio display ad alta risoluzione, una batteria dalla lunga autonomia e magari a un prezzo molto economico? La risposta a questa domanda ha un solo nome: Redmi Note 11 in offerta su Amazon a un prezzo incredibile

Infatti, con uno sconto del 26% sul prezzo di listino, il device rappresenta la soluzione ideale se sei alla ricerca di uno smartphone con un design dal forte sapore premium e una scheda tecnica che non ti farà rimpiangere i modelli di brand ben più blasonati.

Redmi Note 11 è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo impossibile da ignorare

Partendo dal display, Redmi Note 11 monta un pannello AMOLED da 6.43 ad altissima risoluzione e con frequenza di aggiornamento a 90 Hz: è perfetto per guardare qualsiasi contenuto video e amerai quella sensazione di fluidità incredibile mentre scorri le foto su Instagram. Sul retro è presente una fotocamera munita di ben quattro sensori, con il principale da 50 MP che ti garantisce sempre scatti di alto livello in qualsiasi condizione di luminosità, mentre il processore di ultima generazione è sempre al tuo fianco per darti modo di avviare tutte le applicazioni che vuoi senza lag o altri problemi.

Il fiore all'occhiello è evidentemente la mega batteria da 5000 mAh che ti garantisce tante ore di utilizzo senza alcun tipo di compromessi; inoltre, quando sei a corto di autonomia, puoi sfruttare il supporto alla ricarica rapida da 33W per ricaricare il telefono da 0 a 100% in appena un'ora.

Cosa stai aspettando? Se lo acquisti subito lo ricevi a casa in appena 1 giorno e potrai scoprire di persona perché questo smartphone è considerato da molti come il punto di riferimento in questa fascia di prezzo.

Sono partite le Offerte di Primavera di Amazon con tantissimi prodotti in sconto: scopri tutte le offerte!