Redmi Note 11: è lo SMARTPHONE GIUSTO per chi vuole SPENDERE POCO (-75€)

Gli smartphone costano sempre di più e trovare un nuovo modello completo ed equilibrato a meno di 200 euro non è facile: per questo motivo, la nuova offerta Amazon dedicata al Redmi Note 11 è una delle proposte più interessanti del momento.

Il mid-range di Xiaomi, infatti, può essere acquistato al prezzo scontato di 175 euro invece di 249,99 euro con un taglio di prezzo del 30% che fa davvero la differenza, rendendo il dispositivo la scelta giusta per tutti gli utenti che vogliono un nuovo dispositivo senza spendere troppo.

Per sfruttare l’offerta, disponibile solo per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Redmi Note 11: lo smartphone giusta da acquistare in offerta a meno di 200 euro

Il Redmi Note 11 può contare su di un comparto tecnico di ottimo livello, con specifiche complete ed equilibrate. Lo smartphone presenta un display AMOLED da 6,43 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 680 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh che garantisce un’autonomia superiore alla media.

A completare il comparto tecnico dell’ottimo Redmi Note 11 troviamo una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. C’è anche un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. Il sistema operativo è Android 12.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Redmi Note 11 al prezzo scontato di 175 euro invece di 249,99 euro con un risparmio di ben 75 euro sull’acquisto. In offerta c’è la versione con colorazione Grigio e, a pochi euro in più, quella Blu Sky. Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.