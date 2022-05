Redmi Note 11 crolla su Amazon: super batteria con il 30% di sconto

Quanto pensi sia necessario spendere per acquistare uno smartphone con una batteria di lunga durata, una fotocamera quadrupla e un bel design? La risposta giusta a questa domanda te la suggeriamo noi: Redmi Note 11 è in offerta su Amazon con il 30% di sconto che fa crollare il prezzo ad appena 175 euro.

Hai capito benissimo: se lo metti subito nel carrello di Amazon l’ottimo medio gamma di Redmi ti arriva a casa in 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

Redmi Note 11 è in offerta su Amazon con il 30% di sconto: cosa stai aspettando?

Redmi Note 11 è dotato di un design curato, giovanile, colorato e pensato per accontentare ogni tipologia di utente. Frontalmente trova posto un bel pannello AMOLED da 6.43 pollici ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 90 Hz: è perfetto in ogni situazione, per chattare, giocare, navigare sui social oppure per guardare video.

Sul retro è presente una potente fotocamera quadrupla con un sensore principale da 50 MP con intelligenza artificiale: qualsiasi video e foto viene registrato al massimo della risoluzione disponibile in modo da darti la possibilità di rivivere i tuoi momenti preferiti in ogni momento. Redmi Note 11 è anche uno degli smartphone di riferimento per quanto riguarda l’autonomia: il device, infatti, monta una batteria da 5000 mAh che ti assicura moltissime ore di utilizzo senza preoccuparti di restare a secco proprio sul più bello.

Non perdere altro tempo e acquista subito lo smartphone di Redmi fintanto che sarà in sconto a questo prezzo: rimarrai senza parole quando tolto dalla confezione scoprirai il suo design curato e scoprirai l’ottima esperienza utente durante il suo utilizzo quotidiano.

