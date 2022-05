Redmi Note 11, con super batteria da 5000mAh a prezzo RIDICOLO su eBay

L’offerta eBay di oggi su Redmi Note 11 è senza esagerazione una delle migliori finora disponibili per l’ottimo smartphone di fascia economica di Redmi, un device che ha tutte le caratteristiche per garantirti un’eccellente esperienza di utilizzo in qualsiasi situazione.

Infatti, utilizzando il codice coupon “MENO15EDAYS”, quest’oggi hai l’occasione di acquistare lo smartphone di Redmi a un prezzo ancora più economico di quanto tu possa immaginare.

Redmi Note 11 crolla di prezzo su eBay con una offerta che non puoi lasciarti scappare

Il device dispone di un design pulito e ben realizzato che non ha nulla da invidiare agli smartphone di fascia media, merito di un’attenta scelta dei materiali che conferisce a Redmi Note 11 un look & feel piacevole e giovanile. Frontalmente trova posto un bel display AMOLED da 6.43 ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 90 Hz ideale per qualsiasi utilizzo, mentre sotto il cofano il processore Qualcomm octa core si occupa di avviare tutte le applicazioni che vuoi in battito di ciglia e senza inutili perdite di tempo.

Una delle caratteristiche più peculiari del device è senza ombra di dubbio l’ottima batteria da 5000 mAh che, sommata alla ricarica rapida da 33W, ti assicura tantissime ore di utilizzo con una singola carica, mentre la fotocamera quadrupla posteriore con sensore principale da 50 MP ti permette di scattare foto mozzafiato e registrare video a qualità cinematografica.

Non perdere altro tempo e acquista subito l’ottimo smartphone di Redmi e scopri per quale motivo è considerato uno tra i migliori device in questa fascia di prezzo. Ricorda di utilizzare il codice coupon “MENO15EDAYS” per sfruttare un ulteriore sconto e acquistare lo smartphone ad appena 152€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.