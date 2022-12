Redmi Note 11: con QUEST'OFFERTA è lo smartphone DA COMPRARE a meno di 200€

Continuano le offerte su Amazon in vista del Natale: per chi sta cercando uno smartphone economico è ora possibile acquistare l’ottimo Redmi Note 11 al prezzo scontato di 175 euro invece di 249 euro. L’offerta prevede la consegna entro Natale (ma ci sono solo poche ore disponibili) dello smartphone che, grazie allo sconto applicato, è sicuramente uno dei modelli di riferimento per chi vuole spendere meno di 200 euro. Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Redmi Note 11: ottima offerta da Amazon che lo propone a 175 euro

Il Redmi Note 11 è uno smartphone completo ed equilibrato che, per la fascia di prezzo, ha tutto quello che serve. Il dispositivo può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 680 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Da notare anche un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+.

Da segnalare anche una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel e una fotocamera anteriore da 13 Megapixel. Tra le specifiche tecniche del Redmi Note 11 c’è spazio per un sensore di impronte digitali laterale e per il sistema operativo Android 12 personalizzato dalla MIUI 13. C’è il supporto NFC e c’è anche un jack audio per le cuffie. Lo smartphone presenta uno spessore di 8,09 mm con un peso di 179 grammi.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Redmi Note 11 al prezzo scontato di 175 euro invece di 249 euro. Le colorazioni in offerta sono due. C’è la versione con scocca nera oltre alla variante con colorazione Star Blue, caratterizzata da un gradiente cromatico e da un prezzo di pochi euro superiore. Per sfruttare la promozione c’è il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.