Redmi Note 11 4G: ecco il SoC atteso per la variante global

Dopo la presentazione ufficiale di Redmi Note 11 4G in Cina a fine novembre, in queste ore abbiamo la possibilità di scoprire in anteprima quale potrebbe essere il SoC atteso su Redmi Note 11 4G in versione global. Da diverse settimane sappiamo che la versione LTE internazionale di Redmi Note 11 arriverà sul mercato estero (compreso il nostro) con una scheda tecnica leggermente differente rispetto la variante cinese, e in queste ore scopriamo che molto probabilmente il colosso cinese si è rivolto a Qualcomm.

Ecco il SoC atteso su Redmi Note 11 4G global

Con ogni probabilità il processore scelto per Redmi Note 11 4G in versione global è il processore Qualcomm Snapdragon 680 – a differenza del System on a Chip MediaTek Helio G88 montato sulla versione per il mercato cinese -, affiancato da 6 GB di RAM e 64 GB di spazio di memoria interna; a tutti gli effetti, SoC a parte, si tratta pur sempre di un device di fascia medio-bassa.

Il leak sulla variante global di Redmi Note 11 4G fa inoltre riferimento al prezzo per il mercato internazionale: si para di circa 199 dollari al cambio, ovvero poco più di 175 euro. Al momento non ci sono ulteriori novità riguardanti la variante internazionale di Redmi Note 11 4G: vi terremo informati non appena ci saranno più dettagli circa l'eventuale data di lancio nel nostro Paese.