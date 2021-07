Nel marzo di quest'anno, Xiaomi ha presentato la sua serie Redmi Note 10 nei mercati globali e in India. Sui mercati globali, la società ha rilasciato una variante extra rispetto ai device presentati nel territorio asiatico, soprannominata Redmi Note 10 5G. Ora, Xiaomi India si sta preparando per introdurre questa particolare variante con il moniker Redmi Note 10T 5G. La società ha già avviato la campagna pubblicitaria invitando i Mi Fans a rimanere sintonizzati per uno smartphone “veloce e futuristico” in arrivo.

Redmi Note 10T 5G: dove lo abbiamo già visto?

È interessante notare che Xiaomi ha recentemente lanciato il POCO M3 Pro 5G in India, un dispositivo che è già molto simile – sul fronte delle specifiche tecniche – al Redmi Note 10 5G, tranne per il fatto che il POCOphone presenta un design più unico che raro.

Ora, l'azienda crede che ci sia abbastanza spazio per un'altra variante con funzionalità simili. Redmi India, all'inizio di oggi, ha pubblicato un teaser sui suoi social media che suggerisce l'immminente lancio del dispositivo. Questo sarà venduto in esclusiva su Amazon.

Redmi Note 10 5G: specifiche tecniche

Il Redmi Note 10T 5G vanta il chipset MediaTek Dimensity 700. Questo SoC comprende due core ARM Cortex-A76 con clock a 2,2 GHz più sei core ARM Cortex-A55 ad alta efficienza energetica con clock fino a 1,8 GHz. Il SoC porta una GPU ARM Mali-G57 che è sufficiente per gestire giochi impegnativi con impostazioni medie.

Lo smartphone sfoggia un display LCD da 6,5 ​​pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il dispositivo ha un foro per una modesta fotocamera da 8 MP.

In termini di ottica, c'è uno sparatutto principale da 48 MP sul retro. Si affianca a una macro da 2 MP e ad un modulo di rilevamento della profondità da 2 MP. Il Note 10 5G alias Redmi Note 10T 5G è dotato di uno scanner di impronte digitali montato lateralmente, un jack per cuffie da 3,5 mm, lettore IR e di una porta di ricarica USB di tipo C. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W.

