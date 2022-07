Redmi Note 10 5G, sconto FOLLE per l'ottimo budget phone (-38%)

L’offerta Amazon di oggi sul budget phone Redmi Note 10 5G è una di quelle che difficilmente puoi ignorare se sei alla ricerca di uno smartphone economico e di qualità senza spendere un capitale, a maggior ragione quando scopri che è venduto ad appena 178€ con il 48% di sconto.

A questo prezzo hai la possibilità di stringere tra le mani uno smartphone Android evidentemente economico ma con un rapporto qualità/prezzo che ti assicura una esperienza di utilizzo appagante.

38% di sconto su Amazon per l’ottimo Redmi Note 10 5G: affare d’oro irripetibile

Frontalmente è presente un display da 6.5 pollici ad alta risoluzione ideale per i contenuti multimediali e per l’utilizzo standard del telefono, mentre sotto il telaio trova posto un processore in grado di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno. Lo smartphone di Redmi è ideale per le telefonate, la navigazione in rete, chattare con gli amici, guardare i video su Netflix e molto altro; inoltre, la batteria da 5000 mAh è ottimizzata per offriti ore e ore di autonomia senza mai temere di restare a secco a metà giornata.

Sul retro è presente un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 48 MP con IA (Intelligenza Artificiale): scatta foto ad alta risoluzione e registra video di alta qualità anche in condizioni di poca luminosità.

A questo prezzo è praticamente impossibile ignorare le qualità di Remi Note 10 5G, a maggior ragione quando puoi riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon. Acquistalo subito fintanto che è ancora disponibile l’incredibile sconto del 38% che lo fa crollare al prezzo più basso mai raggiunto finora.

