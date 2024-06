Redmi Note 10 5G da 128 GB Dual Sim a MENO della METÀ (113€)

Se vuoi cambiare il tuo vecchio smartphone e acquistarne uno che sia più performante ma senza spendere troppo, allora dai un’occhiata a questa super promozione. Se vai immediatamente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Redmi Note 10 5G a soli 113 euro, invece che 229 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto del 51% che taglia il prezzo oltre la metà che ti permette di risparmiare la bellezza di 116 euro. E ti porti a casa uno smartphone dalle prestazioni eccellenti, con un ottimo scomparto hardware, la possibilità di inserire due Sim è uno storage bello grande di archiviazione. E se preferisci puoi anche pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Redmi Note 10 5G a mini prezzo solo su Amazon

Indubbiamente il prezzo in questo momento è ciò che fa luccicare gli occhi, ma non è tutto fumo. Redmi Note 10 5G si presenta con un bellissimo display da 6,5 pollici FHD+ e una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. Monta il potente processore MediaTek Dimensity 700 supportato da 4 GB di RAM.

In questa versione avrai uno spazio di archiviazione interno da 128 GB. Gode poi di una fotocamera con sensore principale da 48 MP, macro e di profondità da 2 MP e fotocamera posteriore da 8 MP. Possiede una batteria bella grande da 5000 mAh che si ricarica rapidamente. Il tutto per un peso di soli 190 grammi e uno spessore di appena 8,92 mm.

Una vera bomba che non puoi perderti per nessun motivo al mondo. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Redmi Note 10 5G a soli 113 euro, invece che 229 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.