Redmi: non solo gaming phone all'orizzonte

Sappiamo che il sub brand di Xiaomi sta per rilasciare la nuova serie di smartphone top di gamma K50; questa gamma includerà quattro modelli di punta. Tuttavia, si apprende che la società sia al lavoro anche al nuovo Redmi 10A. Scopriamo maggiori dettagli del device in questione.

Redmi 10A: ecco cosa sappiamo

La scorsa settimana abbiamo iniziato a sentire parlare del Redmi 10A, un telefono che sarebbe dovuto arrivare quasi un anno fa. Un nuovo documento ha rivelato maggiori dettagli a riguardo. Diamo un'occhiata a tutto ciò che il device ha da offrire.

Il prossimo Redmi 10A è stato individuato nel database di certificazione SAR FCC da Xiaomiui. Secondo l'elenco, il telefono sarà una versione ottimizzata del vecchio 9A. Il sito menziona chiaramente che il dispositivo (220233L2G) sarà una variante del Redmi 9A (M2006C3LG). Viene anche descritta la differenza tra i due dispositivi.

Il nuovo modello avrà una configurazione a doppia lente così ripartita: 13 MP + 2 MP e non ci sarà più un singolo snapper da 13 MP. Inoltre, il telefono sarà dotato di un sensore di impronte digitali, che non si trova sul vecchio device.

Infine, questo low-budget arriverà nelle nuove varianti di memoria da 4 GB di RAM e 64 GB/128 GB e presenterà versioni da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria. Le configurazioni di memoria effettive sono le seguenti:

2 GB + 32 GB;

3 GB + 32 GB;

3 GB + 64 GB;

4 GB + 64 GB;

4 GB + 128 GB.

Secondo un recente elenco di Geekbench, sappiamo già che il Redmi 10A sarà alimentato dallo stesso chipset MediaTek Helio G25. Pertanto, in poche parole, il successore del 9A porterà piccoli upgrade come il sensore secondario da 2 MP (possibilmente di profondità), un fingerprint avanzato e più varianti di RAM/storage.

Secondo quanto si apprende, il midrange low-cost sarà probabilmente ufficiale a febbraio. Lo smartphone sarà disponibile in almeno tre varianti regionali: 220233L2C (Cina), 220233L2G (Globale) e 220233L2I (India). Intanto vi ricordiamo che la società ha presentato da noi la gamma Note 11.