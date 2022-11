Redmi K60E sarà il rebrand del flagship Xiaomi 12T?

In queste ore è emerso un nuovo rapporto online che fa luce su quello che sarà il nuovo flagship estremo del sub brand di Xiaomi. Stiamo parlando dell’innovativo Redmi K60E, un device incredibile di cui oggi abbiamo ancora troppe poche informazioni.

Come molti di voi sapranno già, questo dispositivo farà parte della prossima line-up di punta del marchio asiatico, la gamma K60 di Redmi. Oggi, mediante l’insider Kacper Skryzpek scopriamo che il terminale potrebbe essere il rebrand di uno degli ultimi top di gamma di casa Xiaomi.

Redmi K60E: tutto quello che sappiamo

A riportare la notizia ci ha pensato il giornale di Xiaomiui che ha affermato che il nuovo device potrebbe essere il rebrand del flagship killer Xiaomi 12T o un Redmi K50S sotto mentite spoglie. K60E è l’acronimo di Extreme Edition. Il gadget si è palesato ciò in rete con il numero di modello “22127RK46C”. Il suo nome in codice invece, sembra essere “Rembrandt”.

Stando a quanto affermato dal sito, il Redmi K60E potrebbe essere un K50S leggermente aggiornato, altresì anche un rebrand dello Xiaomi 12T. Ma cosa implica questo? Semplice: il 12T non è mai arrivato in Cina, mentre il 12S sì. Ha senso quindi “riciclare” un ottimo prodotto mai arrivato nel mercato locale. Il device ha un processore Dimensity 8100 Ultra di MediaTek, uno schermo AMOLED con risoluzione FullHD+ e una batteria da 5000 mAh che si ricarica in pochissimo tempo grazie alla tecnologia da 120W. Vi invitiamo a restare connessi con noi per scoprire gli ultimi aggiornamenti in merito. In Europa questo telefono potrebbe giungere con il marchio di POCO, ma ad oggi è solo un’indiscrezione non confermata. Vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale”.

