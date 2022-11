Redmi K60: spunta in rete un render 3D (FOTO)

In queste ore è emersa un’immagine che mostra il design del futuro flagship Redmi K60 in tutta la sua bellezza. Dalla foto vediamo la back cover del dispositivo completamente ridisegnata rispetto al modello precedente.

Andiamo con ordine: il sub brand di Xiaomi ha da poco svelato la line-up di fascia media Note 12 in Cina. A breve arriverà anche nel resto del mondo ma ora è il tempo di pensare alle ammiraglie del prossimo anno. Si dice che la serie Redmi K60 sia prossima al lancio. Arriverà entro la fine di quest’anno e adesso, grazie ad un concept render online, vediamo che il terminale sfoggerà un design inedito rinnovato rispetto a quello della gamma K50 del 2021.

Redmi K60: cosa sappiamo ad oggi?

Intanto dobbiamo ricordarvi che i render non sono sempre affidabili; non è detto che l’immagine che voi vedrete di seguito corrisponderà al vero. Ad oggi non abbiamo modo di confermare la veridicità della foto, quindi vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale”.

In primo luogo vediamo un display flat con foro sulla parte anteriore. Le cornici sono un po’ più spesse del previsto e un po’ più grosse rispetto ai competitor di fascia alta. Dall’immagine render vediamo il frame in alluminio e il pulsante per il volume sul lato destro; non manca il tasto di accensione e spegnimento con fingerprint integrato. Posteriormente c’è una back cover pulita con un inedito modulo fotografico composto da sensori di forma differente. Due tondi e uno quadrato; non ne abbiamo mai visto uno simile. Lo schermo dovrebbe essere AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate da 120 Hz e sotto la scocca troveremo un processore Dimensity 8200 di MediaTek. La batteria invece, sarà da 5500 mAh con fast charge via cavo da 67W. La main camera invece, sarà una Sony IMX686 da 64 Mpx con OIS al seguito.

