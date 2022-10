Redmi K60: specifiche tecniche e caratteristiche rivelate

In queste ore sono trapelate sul web le caratteristiche tecniche della serie Redmi K60. La gamma di fascia alta dovrebbe presentare specifiche di punta super interessanti. Ora scopriamo quale sarà il display del modello base, il processore, la capacità della batteria e la velocità di ricarica.

Come detto in più occasioni, la serie K60 del sub brand di Xiaomi dovrebbe venir annunciata nei primi mesi del prossimo anno. Tuttavia, i rumors hanno già iniziato a trapelare in rete e da una nuova fuga di notizie scopriamo che l’insider DGS ha rivelato tutto quello che c’è da sapere sul telefono in questione.

Redmi K60: le presunte caratteristiche

Andiamo con ordine: secondo quanto riferito dall’insider, lo smartphone vanilla della gamma presenterà un pannello con risoluzione 2K. Con buona probabilità del caso, si tratterà di uno schermo AMOLED visto che anche la linea precedente ne era provvista. Purtroppo il leakster non fa riferimento alle dimensioni dell’unità o alla frequenza di aggiornamento della stessa.

Sotto la scocca dovrebbe esserci l’ultima iterazione premium di Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1. Curiosamente, la Gen 2 dovrebbe essere appannaggio dell’iterazione Pro o Ultra. La cella energetica potrebbe essere da 5500 mAh e potrebbe godere del supporto per la ricarica cablata da 67W e per la wireless charging da 30W. Questo sarà il primo Redmi a supportare quest’ultima tecnologia. Dovrebbe godere della skin MIUI e del software Android 13.

Si dice che il Redmi K60 presenterà lo Snapdragon 8 Gen 2, futuro processore premium che verrà presentato nel novembre di quest’anno, verosimilmente fra un mese durante lo Snapdragon Summit.

In ultima analisi, la line-up in questione arriverà nel corso del primo trimestre del prossimo anno nel mercato interno. Da noi e in India potrebbe giungere come POCO F5.

