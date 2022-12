Redmi K60 Pro: svelate le specifiche tecniche del display

In queste ore sono trapelate sul web le specifiche tecniche del display del futuro Redmi K60 Pro grazie ad un poster pubblicitario condiviso in rete dalla stessa compagnia.

Come molti di voi sapranno, la gamma di device di punta di Redmi sta per essere svelata. I telefoni verranno annunciati il prossimo 27 dicembre in Cina, mentre per il debutto internazionale sembra che dovremo attendere ancora un bel po’.

Ci saranno tre modelli all’interno della line-up: un flagship killer K60E con un rapporto qualità-prezzo interessante, un modello basico e un Pro con caratteristiche eccellenti. Proprio di questo vogliamo parlarvi; lo smartphone sarà molto simile allo Xiaomi 13 Pro sul fronte hardware. Non di meno, nel corso dell’evento, potremmo conoscere anche la Speed Edition del midrange Note 12 Pro.

Redmi K60: cosa sappiamo del display

Le caratteristiche dello schermo della prossima ammiraglia sono appena emerse in rete grazie all’account ufficiale del marchio su Weibo.

Sappiamo infatti che il Redmi K60 Pro presenterà uno schermo con risoluzione 2K QHD+, refresh rate fino a 120 Hz, supporterà la gamma colore a 12 bit con oltre 68,7 miliardi di colore e perfino la gamma colori P3. Non di meno, ci sarà il controllo della luce PWM a 1920 Hz con certificazione della low-light blue a livello hardware. Non mancherà neppure la certificazione Dolby Vision e l’HDR10+ con oltre 526 PPI. Lo schermo insomma, offrirà performance davvero degne di nota ma per ulteriori dettagli ci toccherà aspettare il debutto del dispositivo previsto per il 27 di questo mese.

Fra le altre cose troveremo la skin MIUI 14 basata su Android 13 con main camera Sony IMX890 da 50 Megapixel e fingerprint incorporato nel display. Le memorie saranno di tipo UFS 4.0 e la RAM invece, disporrà di memorie LPDDR5x. Il processore di bordo della variante più costosa invece, sarà lo Snapdragon 8 Gen 2. Concludiamo segnalando la batteria da 5000 mAh con fast charge da 67W via cavo e wireless charging da 30W.

