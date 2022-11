Redmi K60 Pro supporterà la ricarica rapida da 120W

Abbiamo parlato spesso di Xiaomi 13 e 13 Pro, ma un po’ meno dei flagship premium Redmi K60 prossimi al lancio. Questi terminali hanno appena superato la certificazione 3C e quindi si preparano ad arrivare sugli scaffali asiatici.

Andiamo con ordine: pochi giorni or sono un device di Xiaomi avente numero di modello 22122RK93C si è palesato all’interno del database della 3C; questo gadget gode del supporto per la ricarica rapida da 67W e si dice che sarà il modello standard della gamma. Il Pro invece, potrebbe godere del numero di modello 22127RK46C. Lui si è mostrato in rete poco fa e potrebbe essere la variante più costosa e premium. Inoltre potrebbe avere dei collegamenti con il POCO X5 5G. Il prodotto è avvolto nel mistero.

Redmi K60 e 60 Pro: un focus sulla ricarica

Ad ogni modo, scopriamo che Redmi K60 presenterà un processore Dimensity 8200 di MediaTek e avrà uno schermo flessibile con foro al seguito. Ci sarà una batteria integrata da 5500 mAh con ricarica wireless da 30W, cablata da 67W e non solo. Il Pro invece, sarà ancora più potente su questo fronte, con la fast charge da 120W. Cosa sappiamo altro di questi terminali?

Continuiamo a parlare della seri K60: il popolare tipster Digital Chat Station ha appena detto che l’azienda ha in serbo il rilascio di tre modelli; ci sarà uno standard, un Pro e un gaming phone. Si parte con il Dimensity 8200 di MediaTek sotto la scocca per il primo, con lo Snapdragon 8+ Gen 1 per il secondo e lo Snapdragon 8 Gen 2 per il terzo.

Anche se il debutto è imminente, potrebbero non arrivare prima del terzo trimestre dell’anno. Il chip base di ogni device sarà realizzato a 4 nanometri da TSMC. Il display avrà un singolo foro anche se probabilmente potrebbe esserci una versione con una sorta di pillola che richiama la Dynamic Island di Apple.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo Redmi Note 11 a soli 203,35€ con spedizione gratuita.

