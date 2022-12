Redmi K60 e K60 Pro arriveranno da noi con un altro nome

Il sub brand di Xiaomi ha annunciato la serie Redmi K60 da pochissimi giorni; anche se è stato un lancio esclusivo per il modello cinese, sono in molti i fan che chiedono ad alta voce l’arrivo di questi terminali in altri paesi.

POCO F5 sarà il Redmi K60?

Per fortuna, lo sappiamo: Redmi è solita rilasciare gli smartphone di punta al di fuori della Cina con altri nomi; pensiamo ai modelli 12i o 11i, che sono versioni ribrandizzate della serie Note 11 o 10 per l’India, o ai vari POCO F3 o F4, che sono sempre rebrand dei gadget di fascia alta (K50 Pro e Gaming) del sottomarchio cinese. Considerando la line-up K60, oggi apprendiamo da un noto leaker, che il K60 si chiamerà POCO F5 nel mercato internazionale.

Purtroppo non ci sono molti dettagli sulla questione; inoltre non c’è una roadmap di lancio ufficiale che ci suggerisce quando potremo vedere il telefono sugli scaffali europei.

Inoltre, il tipster del web Kacper Skrzypek ha appena fornito nuovi dettagli su quelli che saranno i modelli internazionali di Note 12 Pro e K60 Pro.

Il modello basico della gamma K60 dispone di un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, uno schermo OLED con risoluzione QHD+ e una batteria da 5500 mAh con fast charge da 67W. La main camera è un’ottica da 64 Mpx, coadiuvata da una lente ultrawide da 8 Mpx e una macro da 2 Mega. Forse questa variante arriverà in commercio con il brand di POCO e sarà l’F5.

Allo stesso modo, il K60 Pro si chiamerà POCO F5 Pro? Rispetto ai prezzi cinesi poi, ci aspettiamo un aumento dei costi pari a 100 dollari/euro. Anche se così fosse, saranno prezzi convenienti.

