Redmi K60: online il primo poster teaser UFFICIALE

In queste ore è emerso il primo poster teaser ufficiale relativo al flagship del sub brand di Xiaomi; Redmi K60 è prossimo al debutto; cosa sappiamo ad oggi? Intanto, dobbiamo segnalare che dopo tantissimi rumors, finalmente abbiamo una data di lancio ufficiale: il 27 dicembre 2022. A riportarlo ci ha pensato la compagnia cinese con un post sul suo account di Weibo. Ovviamente il device arriverà nel mercato locale interno ma per la distribuzione internazionale ancora non sappiamo nulla.

Redmi K60: tutto quello che è trapelato online

Non si sa quale sia il modello della serie mostrato in controluce nel poster; potrebbe benissimo essere il K60E, il K60 o il K60 Pro, d’altronde avranno tutti un design piuttosto simile.

Dal teaser vediamo anche che la serie Redmi K60 disporrà di un modulo fotografico molto particolare a forma di rettangolo con tre ottiche e un flash LED al seguito. Sul frame superiore vediamo il blaster IR, la griglia dello speaker, il design con una trama molto articolata e non solo.

Il marchio ha confermato il processore di bordo; K60 Pro avrà lo Snapdragon 8 Gen 2, mentre il K60E disporrà del Dimensity 8200 di MediaTek. Infine, il modello basico vanterà la presenza dello Snapdragon 8+ Gen 1. Quest’ultimo arriverà come POCO F5 nel mercato internazionale, d’altronde lui e i sui “fratelli” sono stati avvistati presso la piattaforma 3C con i numeri di modello 22127RK46C, 22122RK93C e 23013RK75C. Dal portale scopriamo anche che il modello più economico avrà la fast charge più veloce, mentre gli altri due saranno “limitati” a 67W.

