Redmi K60 Gaming Edition potrebbe non arrivare MAI: ecco perché

Brutte notizie per i fan del sub brand di Xiaomi; sembra che il Redmi K60 Gaming non arriverà mai sul mercato internazionale e asiatico. A dirlo è un noto dirigente del marchio.

Di fatto, Lu Weibing, il funzionario di Redmi, rispondendo ad un commento di un utente su Weibo ha dichiarato:

Non c’è bisogno di telefoni per e-sport nel 2023 e i telefoni per e-sport sono destinati a morire (traduzione automatica di Google Translate).

Questa dura affermazione fa intendere quale sia il pensiero del capo della società; di fatto, l’azienda potrebbe non lanciare la “Gaming Edition” della futura gamma Redmi K60. Per chi non lo sapesse, lo scorso anno abbiamo avuto il K50 Gaming, un prodotto pensato per il gioco da mobile e che è arrivato con più moniker in giro per il mondo (da noi si chiamava POCO F4 GT). Ora non vedremo un modello erede, semplicemente. Il leakster Digital Chat Station aggiunge poi che questo modello sarà sostituito dal Redmi K60 Pro.

Perché non ci sarà un Redmi K60 Gaming Edition?

Come detto, il tipster DGS ha appena dichiarato che, considerate le performance del Redmi K60 Pro con Snapdragon 8 Gen 2, un modello “gaming Edition” non ha molto senso di esistere. Il merito delle prestazioni eccellenti e dei consumi contenuti sembra essere di Qualcomm che pare aver lavorato molto bene con TSMC.

Per quanto concerne le specifiche della line-up, al momento c’è molta confusione in merito. C’è poi chi afferma che il modello basico avrà lo Snapdragon 8 Gen 2, mentre il Pro disporrà del “vecchio” Snapdragon 8+ Gen 1 uscito in estate. A noi questa configurazione sembra alquanto bizzarra ed è più probabile che vedremo l’esatto opposto, come suggerisce anche Digital Chat Station.

Nelle notizie correlate, il flagship POCO F4 GT (il rebrand del K50 Gaming per il mercato internazionale) si trova in sconto su Amazon a soli 519,36€ con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo.

