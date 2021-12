Redmi K50: una versione è appena stata cancellata

Il presunto Redmi K50 con Snapdragon 870+ potrebbe non arrivare mai, dopotutto. Di fatto, sembra che la prossima serie Redmi K50 dovrebbe includere più modelli aventi chipset diversi.

Perché il Redmi K50 con Snapdragon 870+ non arriverà sul mercato?

Uno di questi terminali, nome in codice Poussin, si diceva che ospitasse un processore basato su Qualcomm SM8250 (il suo nome commerciale dovrebbe essere Snapdragon 870+). Secondo un nuovo rapporto, questo telefono potrebbe non arrivare sul mercato. Vediamo i motivi.

Xiaomiui è stato il primo a segnalare il device Poussin avente numero di modello L10A quando è emerso nel codice della MIUI. I risultati precedenti hanno rivelato la presenza di SoC basato su SM8350, un display FHD+ (2400 x 1080 pixel) a 120 Hz e una configurazione a tripla lente così ripartita: wide + ultrawide + macro.

Il telefono ha un unico numero di modello 21121210AC e, in base a questo, sappiamo che sarebbe dovuto essere un prodotto esclusivo per il mercato cinese. Allora perché ora si dice che questa versione non arriverà in commercio?

Il portale Xiaomiui afferma che la prima build della MIUI interna per questo dispositivo è stata rilasciata ad agosto come 21.8.12. Inoltre, la sua ultima build è 21.11.19, che è stata rilasciata a novembre. Tutti i suoi firmware sono basati su Android 11.

Invece di cambiare la base con Android 12, Xiaomi ha smesso del tutto di sviluppare software MIUI per questo smartphone. Questo è il motivo per cui il device pare che sia stato “accantonato”.

Un altro possibile motivo per la cessazione della produzione di Xiaomi Poussin è l'esistenza dell'altro telefono chiamato “Munch”. Per chi non lo sapesse, questo, con il numero di modello L11R, è identico al Poussin.