Il Redmi K40 Game Enhanced Edition verrà lanciato in una nuova opzione di colore: arriva l'Operation Inverse Scale.

“Operation Inverse Scale” per il K40 GEE

Poche ore fa la cinese Redmi ha annunciato l'arrivo di una nuova variante del suo smartphone K40 Game Enhanced Edition. Il teaser è arrivato con il titolo “Operation Inverse Scale” e ora una pagina emersa su una piattaforma di e-commerce ha rivelato che si tratta di una nuova opzione di colore.

Purtroppo, l'azienda non ha rivelato direttamente il design del device o la combinazione di colori ma, guardando il teaser, possiamo supporre che avrà il rosso come colore primario e ulteriori sfumature di grigio scuro o nero. Il casco della figura del teaser, inoltre, accenna anche ad una luce LED rossa alloggiata nella parte superiore e inferiore del modulo della fotocamera posteriore.

Il Redmi K40 Game Enhanced Edition è stato anche elencato sul popolare sito di e-commerce cinese JD.com: nello specifico, la pagina rivela che lo smartphone arriverà in un'unica configurazione di memoria, ovvero con 12GB di RAM e 256GB di storage interno. Il modello con il colore in scala inversa del K40 Game Enhanced Edition avrà un prezzo di 2.699 Yuan (circa 416 dollari USA), ovvero circa 200 Yuan (circa 31 dollari USA) in più rispetto alla variante standard.

Ricordiamo che il terminale conta su un pannello AMOLED E4 targato Samsung da 6.67″ Full HD+, con un punch hole al centro della parte superiore. Per il refresh rate, il display arriva fino a 120 Hz, supporta lo standard HDR10+ e una frequenza di campionamento del tocco a 480 Hz.

