Oggi, Redmi, il sub-brand di Xiaomi ha annunciato ufficialmente che entrerà nel mercato degli “smartphone da gioco“. Il primo modello con caratteristiche e aspetto corrispondenti arriverà sul mercato alla fine del mese. Vale la pena ricordare che oggi è il compleanno di Black Shark (divisione per i prodotti da gioco di Xiaomi).

Redmi entra nel mondo del gaming da smartphone

Il prossimo dispositivo pensato per il gaming da mobile di Redmi sarà posizionato come un telefono di punta. Pertanto, verrà fornito con tutte le funzionalità che eravamo abituati a vedere sui modelli premium, inoltre avrà funzioni di gioco hard-core. Tuttavia, avremo a che fare con uno prodotto Redmi, il che significa semplicemente che sarà estremamente economico. Di fatto, la compagnia intende riscrivere le regole del mercato con un prodotto rivoluzionario del settore e diventerà il primo marchio ad offrire smartphone da gioco abbastanza economici ma di fascia alta.

La società ha già siglato un accordo di collaborazione strategica con Call of Duty Mobile Games (National Service). È diventato il dispositivo ufficiale designato per COD Mobile. Entrambe le parti continueranno a ottimizzare l’esperienza di gioco attraverso il perfezionamento continuo per tutta la stagione.

Ad ogni modo, il vicepresidente senior del partner del Gruppo Xiaomi in Cina, presidente del dipartimento internazionale e direttore generale del marchio Redmi Lu Weibing ha parlato della questione del “Perché Redmi è entrato nel campo di battaglia dei giochi mobili“.

Ha detto che nel 2021, i giochi di e-sport mobili saranno il prossimo campo di battaglia principale della compagnia. Si scopre che i telefoni da gioco hanno una forte domanda da parte degli utenti, così hanno deciso di progettare il proprio smartphone gaming per i fan del brand. Questo telefono sarà l’ammiraglia di gioco hard-core più leggera e sottile sul mercato. Sarà un terminale alimentato dal chip MediaTek Dimensity 1200.

Inoltre, il telefono trapelato verrà fornito con una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida da 65 W, avrà uno schermo AMOLED Samsung E4 capace di supportare una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Non di meno, ci sarà il fingerprint sul frame laterale.

