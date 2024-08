Redmi Buds 5 Pro by Xiaomi: auricolari wireless MERAVIGLIOSI al 23%

Di auricolari wireless in circolazione ce ne sono davvero tanti e non sempre è facile scegliere quelli migliori per le tue esigenze. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa promozione. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello Xiaomi Redmi Buds 5 Pro a soli 61,99 euro, invece che 79,99 euro.

Dunque in questo momento c’è uno sconto del 23% che ti permette di risparmiare un bel po’ di soldi e soprattutto di mettere le mani su delle cuffiette Bluetooth davvero eccellenti. Godono di un audio potente e preciso che ti permette di immergerti completamente nelle tue canzoni preferite. Sono comodissime e godono di un’ottima batteria.

Redmi Buds 5 Pro al miglior prezzo garantito

Redmi Buds 5 Pro godono di una connessione eccellente grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 che garantisce anche una bassissima latenza e un accoppiamento rapido con i tuoi dispositivi. Ogni singolo auricolare pesa solo 5 grammi circa e possiede una forma ergonomica con inserto in silicone morbido che garantisce il massimo del comfort.

Grazie a driver per bassi da 11 mm con diaframma in titanio e tweeter piezoelettrico in ceramica da 10 mm, riescono a donare un suono davvero incredibilmente realistico e immersivo. Godono poi della cancellazione attiva del rumore fino a 52 dB e con i 3 microfoni combinati anche le chiamate saranno perfette. Ultima cosa da segnalare, la batteria in grado di durare per 10 ore con una singola ricarica e 38 ore con la custodia.

Stai ancora leggendo? Ti assicuro che non c’è più il tempo per farlo, a questa cifra li vorranno tutti e tra poco le unità disponibili spariranno. Quindi fiondati su eBay e acquista i tuoi Xiaomi Redmi Buds 5 Pro a soli 61,99 euro, invece che 79,99 euro. Ordinali ora e li riceverai a casa tua entro 3 giorni senza pagare la spedizione.