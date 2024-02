Redmi Buds 4 Active: il PREZZO MIGLIORE è su eBay, ora solo 24€

Vuoi delle cuffiette di qualità a un costo basso? Allora sono certo che non vorrai perdere questa straordinaria offerta di eBay. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello le bellissime Xiaomi Redmi Buds 4 Active a soli 24 euro, invece che 29,99 euro.

È vero con si tratta di uno sconto da strapparsi i capelli, ma perché pagare di più se si può avere lo stesso articolo a meno? E poi se si considera che sono degli auricolari di ottima qualità l’offerta diventa ancora più allettante.

Redmi Buds 4 Active a un prezzaccio ma ci sono pochi pezzi

Fai alla svelta perché ci sono pochissime unità disponibili a questa cifra. Queste cuffiette Bluetooth hanno un design estremamente leggero e compatto e quindi risultano comodissime e le potrai indossare per tutto il giorno. Garantiscono una connessione senza latenza, perciò sono perfette anche per giocare e guardare Film.

Il driver dinamico da 12 mm offre bassi potenti e alti e medi cristallini. Sono perfette per ascoltare musica e anche per le chiamate. Godono di comandi touch per gestire i brani musicali, le chiamate in arrivo e il volume. E poi hanno una grandissima autonomia, di ben 5 ore con una singola ricarica e 28 ore con la custodia. E quando sei di fretta le ricarichi per soli 10 minuti e avrai quasi altre 2 ore di ascolto.

Una promozione davvero da urlo e devi essere velocissimo per non perderla. Quindi fiondati su eBay e acquista le tue Xiaomi Redmi Buds 4 Active a soli 24 euro, invece che 29,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.