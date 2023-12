Redmi Buds 4 Active: gli auricolari sotto i 20€ con audio spaziale

Sotto i 20 euro ti stanno aspettando degli auricolari spaziali! Acquista i Redmi Buds 4 Active a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro. Si tratta di un prezzo eccezionale che trovi solo su Unieuro grazie al nuovo volantino I Natalissimi. Ottimi per te, ma anche come simpatica idea regalo, si presentano in un’elegante custodia di ricarica che assicura fino a 28 ore di utilizzo. Sappi che hai anche consegna gratuita a domicilio e ritiro gratuito in negozio inclusi nell’offerta.

Redmi Buds 4 Active: gli auricolari by Xiaomi più belli di sempre

Con gli Xiaomi Redmi Buds 4 Active hai tra le mani, o meglio tra le orecchie, gli auricolari più belli di sempre. La loro forma ergonomica li rende particolarmente leggeri e comodi da indossare. I morbidi tappi in silicone aderiscono perfettamente alle pareti delle tue orecchie per un comfort invidiabile. Il potente driver dinamico da 12 mm è ancora più grande e potente di prima. Bassi ottimizzati e acustica avanzata sono il risultato delle componentistiche premium di questi auricolari.

Acquistali subito a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro. Raggiungendo una spesa di almeno 30 euro, grazie alla partnership con PayPal e Klarna, con Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

