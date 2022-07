Redmi 9A, smartphone valido ed economico a prezzo MINI (94€ su Amazon)

Se non hai bisogno di uno smartphone lussuoso, potentissimo e con 3 o 4 fotocamere, l’offerta di Amazon di oggi è fatta apposta per te: l’ottimo budget phone Redmi 9A è disponibile con il 22% di sconto che lo porta a un nuovo record da non lasciarsi scappare.

Ad appena 94€, infatti, quest’oggi hai la possibilità di mettere le carrello un device molto economico ma ugualmente in grado di assicurarti un’esperienza di utilizzo appagante per i task di tutti i giorni.

Appena 94€ per l’ottimo budget phone Redmi 9A su Amazon: affare d’oro

Se, ad esempio, ti serve uno smartphone per telefonare, chattare con i tuoi amici su WhatsApp, navigare in rete, guardare i video su Instagram e TikTok, giocare a qualche gioco del Play Store e scattare foto senza troppe pretese, il device del brand spin off di Xiaomi è in grado di fare tutto questo senza mai una esitazione.

Frontalmente trova posto un ampio display da 6.53” ad alta risoluzione con una buona calibrazione dei colori e luminosità generale, mentre sotto il telaio è presente un processore ottimizzato per svolgere i task quotidiani senza lag o impuntamenti. Uno degli aspetti più interessanti del telefono è senza ombra di dubbio la batteria da 5000 mAh con un’autonomia praticamente lunga un giorno intero, mentre la fotocamera posteriore con IA (Intelligenza Artificiale) saprà sorprenderti con scatti di buona qualità.

Prendi al volo questa occasione e metti subito nel carrello lo smartphone economico di Redmi fintanto che è in fortissimo sconto del 22% su Amazon: a questo prezzo è uno dei pochissimi smartphone Android in grado di assicurarti un’esperienza di utilizzo appagante in ogni momento della giornata. Se lo acquisti oggi ti arrivava a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione aggiuntivi con il Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.