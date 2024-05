Redmi 13C: 8GB + 256GB a soli 117€ su eBay

Se sei alla ricerca di uno smartphone economico, ma che abbia da offrirti davvero tanto allora devi dare un’occhiata a questa offerta su eBay. Proprio in questo istante lo Xiaomi Redmi 13C è in promo a soli 117,90€, invece di 199,90€. Cosa stai aspettando? Mettilo subito in carrello!

La cosa fantastica, ma pazzesca al tempo stesso, è che questo smartphone è dotato di 8GB di RAM e 256GB di ROM. In pratica, hai tantissima fluidità nella gestione di app e giochi, anche in multitasking, e puoi archiviare tutto ciò che vuoi senza paura di finire lo spazio di archiviazione.

Redmi 13C: lasciati sorprendere dalla sua potenza

Lo Xiaomi Redmi 13C è davvero uno smartphone potente e veloce. Le sue caratteristiche premium sembrano cozzare con il suo prezzo estremamente competitivo. Con l’offerta di eBay è un vero regalo! Pensa a tutto quello che puoi fare con questo telefono avanzato e ricco di sorprese.

Prima di tutto il display, super fluido, offre un refresh rate a 90Hz. Follia pura a questo prezzo, vero? Vivi un’esperienza visiva sempre appagante e coinvolgente grazie alle cornici sottilissime e allo schermo da ben 6,74 pollici. Super comodo per guardare qualsiasi contenuto.

aLa tripla fotocamera daassicura scatti fantastici e riprese super. Con i nuovi filtri rendi tutto ancora più personale. La batteria dagarantisce fino a 23 ore di streaming video. Il potente processoreregala prestazioni eccellenti.

Acquistalo ora a soli 117,90€, invece di 199,90€. Consegna gratis e Tasso Zero con PayPal su eBay.