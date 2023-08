Redmi 12C: lo smartphone economico oggi costa solo 99,99€

Vola su eBay e approfitta subito di una delle migliori offerte di inizio settimana. Infatti, proprio in questo momento, acquisti lo Xiaomi Redmi 12C a soli 99,99 euro, invece di 149,90 euro. Meno di 100 euro per lo smartphone economico per eccellenza. Tra l’altro con eBay hai anche un doppio vantaggio da non sottovalutare assolutamente. Di cosa si tratta?

Primo, hai la consegna gratuita direttamente a casa tua, senza costi aggiuntivi e con spedizione veloce entro 3 giorni dalla data dell’ordine. Secondo, puoi pagare in 3 rate a tasso zero da soli 33,33 euro al mese. La prima rata al momento del check out, le altre due lo stesso giorno dei due mesi appena successivi. Niente male vero? Però devi essere veloce perché sta andando a ruba.

Redmi 12C: uno smartphone sorprendente

Lasciati sorprendere dallo Xiaomi Redmi 12C, uno smartphone low cost capace di sorprendere il suo proprietario. Infatti, le specifiche parlano chiaro. Al suo interno abbiamo un processore MediaTek Helio G85 in grado di gestire app e giochi senza alcuna fatica. Il display con tecnologia Dot Drop HD+ da 6,71 pollici regala immagini ultra colorate e ricche di dettagli. La super batteria da 5000 mAh garantisce una durata per più di un giorno.

Acquistalo subito a soli 99,99 euro, invece di 149,90 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.