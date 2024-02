Redmi 12 sarà il tuo prossimo Smartphone grazie a QUESTO SCONTO!

Xiaomi è una vera manna dal cielo quando si parla di smartphone a basso prezzo. E con questo Redmi 12 ha fatto davvero centro! Con una memoria RAM da ben 4GB e 128Gb di archiviazione, è davvero lo smartphone perfetto a questo prezzo. Stiamo parlando di soli 169,90€ invece dei classici 199,90€!



Redmi 12: lo smartphone che stavi cercando

Redmi 12 è equipaggiato con il processore MediaTek Helio G88 che si distingue per fluidità e potenza, garantendo prestazioni impeccabili sia durante le sessioni di gioco intense che nell’utilizzo di app esigenti. L’esperienza visiva è elevata grazie al display FHD+ da 90Hz, che offre immagini nitide e fluide, rendendo il Redmi 12 ideale per guardare film, giocare o navigare online. Parlando di autonomia, batteria da 5000mAh assicura una durata fino a due giorni con una sola carica, permettendoti di dimenticare il caricabatterie a casa senza preoccupazioni.

La fotocamera tripla da 50MP cattura ogni istante con dettagli straordinari in qualsiasi condizione di illuminazione. L’obiettivo grandangolare amplia il campo visivo, ideale per paesaggi mozzafiato o foto di gruppo. La modalità ritratto aggiunge un tocco artistico agli scatti, creando effetti bokeh accattivanti.

Il design del Redmi 12 è una fusione di eleganza e modernità. Sottile e leggero, si adatta perfettamente alla mano e si trasporta comodamente ovunque. La finitura Polar Silver conferisce al dispositivo un look raffinato, adattabile a qualsiasi stile. La sicurezza è una priorità con il sensore di impronte digitali che assicura uno sblocco sicuro e veloce. In alternativa, il riconoscimento facciale offre un metodo comodo e affidabile per accedere al dispositivo.

