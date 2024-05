Redmi 12, che prezzo! Oggi può essere tuo in offerta a soli 120€

Il Redmi 12 è un eccellente mid-range Android con un ottimo bilanciamento tra specifiche e prezzo. Oggi è in offerta ad un prezzo ancora più irresistibile: su Amazon lo paghi solo 120€.

Dotato di un display IPS LCD da 6.79 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, offre un’esperienza visiva fluida e dettagliata, ideale per i consumatori alla ricerca di un dispositivo capace di offrire una buona esperienza multimediale senza svuotare il portafoglio​.

Sotto il cofano, il Redmi 12 è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, che fornisce prestazioni sufficienti per le attività quotidiane e un po’ di gaming. La configurazione della memoria è versatile, con 4GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1TB tramite MicroSD.

Per quanto riguarda la fotografia, il Redmi 12 è equipaggiato con una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP che supporta la fotografia di base. La resistenza alla polvere e all’acqua IP53 lo rende leggermente più resiliente rispetto ad altri dispositivi nella stessa fascia di prezzo. Immancabile anche la connettività 5G, che ti garantisce accesso alle reti ultra-veloci di nuova generazione.

Il Redmi 12 si propone come una scelta solida per chi cerca un telefono capace a un prezzo accessibile, con prestazioni elevate, buona durata della batteria, e un design pratico. Insomma, una ottima scheda tecnica ad un prezzo estremamente competitivo: non perdere questa offerta e acquistalo subito a 120€.